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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طرح شهادة جديدة بأعلى عائد في البنوك المصرية.. تعرف على التفاصيل

بنوك
بنوك

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن بنك مصر والبنك الأهلي أصدروا منذ عام شهادة ذات عائد مرتفع 25% سنوياً و 22.5 % للعائد الشهري ومدة هذه الشهادة عام فقط، مضيفاً أن ينتهي مدة هذه الشهادة اليوم.


وأضاف «إبراهيم» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، أن العائد الأعلى الحالي هو الـ 19%، موضحاً أن السعي وراء بديل آخر يوصل إلى أرتفاع التضخم.


وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن رفع العائد الشهادات التي أنتهت اليوم حصلت عائد 460 مليار جنية، منوهاً إلى أن لذلك يتجه العملاء لشراء العقار أو الذهب.
 



 

شهادة البنوك التمويل الاستثمار التضخم الذهب العقار

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