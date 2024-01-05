رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

شن رضا عبد العال، هجوماً علي جماهير الأهلي ، بسبب الحملة ضده عقب أزمة تصريحاته مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "كل الشكر لجماهير الزمالك المحترمة العظيمة، الاسبوع إللي فات التليفون مبطلش رن من جمهور الزمالك، دا بقي الجمهور الاصيل بجد ، برغم إني سبتهم ورحت للمنافس ، لكن عمرهم ما عملوا حملة زي إللي حصلت من جمهور الاهلي.

وتابع : "جمهور الزمالك ناس فاهمه وناس زوقيين فاهمين يعني إيه تحليل كرة القدم ، فيه ناس في جمهور الأهلي بيسيئوا للجمهور كله ، انت عاوز تخرب بيتي وتمشيني من الإعلام ، انا مش محايد خلاص ، مش بالبطولات بالاحترام، البطولات دي تغور في داهية ، بقول لمعتز اينو متتحمقش قوي.

وشهدت الأيام الماضية هجومًا متبادلًا بين إمام عاشور، ورضا عبدالعال، المحلل الفني، حيث قال إمام عاشور بعد التتويج بالسوبر المحلي مع الأهلي : "رسالة للشامتين اهدوا شوية.. أنا كده كده مش متابع ومركز فى شغلي، ولولا أن فى سيستم داخل الأهلى كنت رديت، فى هجاص انتوا عارفينه حابب أقوله دى أول بطولة ليا وأنا ثالث كاس عالم".

وقال رضا عبدالعال: "كلها 3 شهور وينتهى هذا التمثال المنتقل من الزمالك، اللى لعبته فى الأهلى بضهرى بتاريخه كله اللى جاى واللى راح".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال افريقيا والمقرر إقامتها أحد أيام 14 أو 15 فبراير القادم.

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر حقق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، التي أقيمت فى الإمارات، وبرونزية كأس العالم للأندية قبل فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى "المارد الأحمر" راحة سلبية لمدة 14 يوما، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.