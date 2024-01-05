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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل

صدى البلد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل نجم هجوم الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وقال المصدر، أن اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو تلقي اتصالات من وكلاء اللاعبين يفيدون بإهتمام أندية سعودية وإماراتية بضمه.

وتألق تاو مع الأهلي في بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر المحلي جعل وكلاء اللاعبين يتحدثون معه بشأن انتقاله، وترغب الأندية في التعاقد معه. 

وتم التأكيد أن هناك رغبة حقيقية من أندية السعودية والإمارات في شراء عقد اللاعب مع الأهلي، وتفضيل بيرسي تاو بدء التفاوض الرسمي مع إدارة النادي بشأن الموضوع. 

يُشير المصدر إلى أن هناك عدة أندية في الخليج تتابع بيرسي تاو بإهتمام وتأمل في الحصول على خدماته بناءً على أدائه المتميز في البطولات الأخيرة.

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عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


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