الهلال الأحمر المصري يبني 1000 خيمة للنازحين.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن نحن نقوم بجهود كبيرة مع الهلال الأحمر المصري لأنشاء مخيم، مضيفاً أن جاءت فكرة المخيم لكثرة عدد النازحين من شمال قطاع غزة للجنوب.





وأضاف « حنجل » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن عدد النازحين حسب الإحصائيات 1.8 مليون فلسطيني، موضحاً أن هذه مبادرة من الهلال الأحمر المصري لإنشاء مخيم للنازحين لجنوب قطاع غزة يحميهم من برودة الجو.



وصلت لـ 1000 خيمة





أشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن بداية الفكرة كانت 300 خيمه، ثم وصلت لـ 1000 خيمه لتخدم أعداد كبيرة من النازحين الذين ليس لديهم فرصة للحصول على مكان آمن يقيهم من الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين الآن.

