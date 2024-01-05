إجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية..ضياء رشوان يكشف التفاصيل

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وفد أمريكي من عضوية مجلس الشيوخ وهم من الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأضاف «ضياء رشوان » من خلال تقديمه لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" أن من الحاضرين في اللقاء هو سامح شكري وزير الخارجية، موضحاً أن حسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بيتم تشاور مستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات وفي ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة خاصةً في قطاع غزة.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن الجانب الأمريكي حرص على استماع رؤية الرئيس السيسي على السياق العام للوضع الحالي.

وأوضح أن تضمنت التشديد على ضرورة وقف أطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرة ووصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بسهولة مع بدء مسار جاد لإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية لأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.