طاهر أبو زيد يكشف قرارًا مفاجئًا بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

علق طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة السابق على موقفه من خوض انتخابات الأهلي القادمة على مقعد رئيس النادي

وقال طاهر أبوزيد، في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أي شخص يقول أنه يريد الترشح، لأن النادي الأهلي دائمًا هو من ينادي على الشخص، وكل مرحلة لها ظروف معينة، والجمعية العمومية هي من تختار الأصلح، والرأي العام يكون واضح".

وأضاف: "علينا أن نتمنى التوفيق لمن يدير النادي الأهلي، والبعض يريد فقط التسخين وإثارة اللغط اتعودنا في الأهلي على مساندة جميع مجالس الإدارة والحديث عن انتخابات النادي سابق لأوانه".

وأكمل: "مجلس الإدارة يسير بشكل جيد ويحقق انتصارات رائعة، وكل الأهلاوية سعداء بالبطولات التي تتحقق".

وواصل: "دائمًا نتذكر العامري فاروق في محنته الصحية، ومنذ لحظة مرضه وهناك أمور تغيرت في حياتنا، فهو شخص رائع ونموذج إداري كبير، وندعو الله بأن يتجاوز الفترة الحالية ويعود سالمًا لنا".