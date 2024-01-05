مفاجأة بشأن مصير محمد الشناوي مع الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن آخر تطورات عروض الاحتراف التى تنهال على محمد الشناوي حارس منتخب مصر والأهلي.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك "محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمي في افريقيا بلا منازع ، والشناوي هو الذي يتفاوض بنفسه مع الاندية السعودية من اجل الحصول علي عرض مناسب لا يقل عن ١٢ مليون دولار، لأن الأهلي لن يفرط فية إلا آخر هذا الموسم وليس في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف "الأهلي يملك مصطفى شوبير وحمزة علاء وهم من الحراس الموهوبين ولديهم مستقبل مبهر، ولكن تنقصهم الخبرة، وهي التي يملكها محمد الشناوي بعد ان تالق وبرع منذ اكثر من خمس سنوات".

ويرفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى الحارس العديد من العروض الخليجية، خاصة من الدوري السعودي.