الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في قصر الدوبارة اليوم

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، في الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية

ويتضمن الاحتفال صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.