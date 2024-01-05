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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أقوى ست في العالم.. مريم أبو عوف تحيي الذكرى الثانية لعمتها مها

مريم أبو عوف مع عمتها
مريم أبو عوف مع عمتها مها

حرصت المخرجة مريم أبو عوف على إحياء الذكرى الثانية لرحيل الفنانة مها أبو عوف، من خلال منشور قامت بتداوله على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشرت مريم صورة تجمعها بعمتها مها أبو عوف وعلقت عليها قائلة: النهاردة الذكرى التانية لأجمل وأقوى وألطف ست في العالم عمتي حبيبتي مها الله يرحمك.

 

ذكرى وفاة مها أبو عوف 

يوافق اليوم الجمعة 6 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مها أبو عوف، الثانية، إذ ولدت في 28 نوفمبر عام 1956، روحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 65 عامًا. 

آخر لقاء لـ مها أبو عوف

وكان آخر لقاء للفنانة الراحلة مها أبو عوف ببرنامج التاسعة، والذى تحدثت فيه عن حياتها الخاصة وشقيقها الراحل عزت أبو عوف.

وقالتمها أبو عوف، إن شقيقها كان إنسان طيب وقلبه حنين وعاطفي وخير جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، أن عزت ابو عوف: "كان محبا للحياة ويقول أنا بجيب الفلوس علشان استمتع بها، وبكرة في علم الغيب علشان كده كان مبذرًا جدا ولكن استمتع بحياته وعمل كل اللي كان نفسه فيه".

وأكدت أن أكثر الشائعات التي أغضبته قبل رحيله كانت انتشار تصريحات على لسانه بأنه يوصي بحرق كل أفلامه، “وأنا أقول للجمهور هذا لم يحدث فهو كان يتباهى بكل دور قدمه وكان فنان متميز وله طابع خاص”.

المخرجة مريم ابو عوف رحيل الفنانة مها أبو عوف مها أبو عوف

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