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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالانتقام لضحايا تفجيري كرمان

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

تعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بالأخذ بثأئر  ضحايا تفجيري داعش في كرمان، الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وفي إشارة إلى تنظيم داعش، قال اللواء الإيراني، حسين سلامي، في جنازة قتلى التفجيرات الارهابية،: "سنجدكم أينما كنتم".

وتابع: "الدواعش هما فقط أدوات أمريكا وإسرائيل".


وقتل ما يقرب من 100 شخص عند نصب تذكاري في مدينة كرمان يوم الأربعاء للقائد الأعلى السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في العراق في عام 2020 بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي، يوم الخميس، إن اثنين من أعضائه فجرا أحزمة متفجرة في الحشد الذي تجمع عند المقبرة في المدينة الجنوبية الشرقية.

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