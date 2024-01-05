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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور داخل منزلها

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية لوك رياضي من داخل منزلها ومن الناحيةالجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضع المكياج الهادئ وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 


 

وظهرت نسرين طافش، مجددا بعد غياب بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 

وعرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

اخى فوق الشجرة الفنانة نسرين طافش داخل منزله غادة عادل كريم عبد العزيز لوك رياضي مسار إجباري نادى الرجال السرى

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