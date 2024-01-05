رفع حالة التأهب الجوي في القرم عقب الهجوم الأضخم من نوعه

أعلن روسيا رفع حالة التأهب الجوي وعودة حركة المرور ووسائل النقل في سيفاستوبول بالقرم، بعد توقفها في وقت سابق من اليوم، الجمعة.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية، ميخائيل رازفوجايف، رفع حالة التأهب الجوي التي حذرت من غارة جوية على مدينة سيفاستوبول في وقت سابق اليوم، وعودة المواصلات لطبيعتها.

وأكد رازفوجايف أنه: "تم رفع التحذير وعادت حركة المرور إلى طبيعتها، حيث استمر الإنذار أقل من نصف ساعة".

وكان رازفوجايف قد أعلن حالة التأهب من غارة جوية على سيفاستوبل عند الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، ووقف حركة النقل البري والبحري والمرور عبر جسر القرم.

وشنت القوات الأوكرانية أمس هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، كان الأضخم من نوعه، حيث تصدت الدفاعات الروسية للهجوم وأسقطت 10 صواريخ فوق القرم.