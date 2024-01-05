عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفع حالة التأهب الجوي في القرم عقب الهجوم الأضخم من نوعه

القرم
القرم

أعلن روسيا رفع حالة التأهب الجوي وعودة حركة المرور ووسائل النقل في سيفاستوبول بالقرم، بعد توقفها في وقت سابق من اليوم، الجمعة.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية، ميخائيل رازفوجايف، رفع حالة التأهب الجوي التي حذرت من غارة جوية على مدينة سيفاستوبول في وقت سابق اليوم، وعودة المواصلات لطبيعتها.

وأكد رازفوجايف أنه: "تم رفع التحذير وعادت حركة المرور إلى طبيعتها، حيث استمر الإنذار أقل من نصف ساعة".

وكان رازفوجايف قد أعلن حالة التأهب من غارة جوية على سيفاستوبل عند الساعة 11:18 بتوقيت موسكو، ووقف حركة النقل البري والبحري والمرور عبر جسر القرم.

وشنت القوات الأوكرانية أمس هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، كان الأضخم من نوعه، حيث تصدت الدفاعات الروسية للهجوم وأسقطت 10 صواريخ فوق القرم.

الدفاعات الروسية التأهب الجوي القوات الأوكرانية النقل البري والبحري هجوما صاروخيا حاكم مدينة سيفاستوبول حالة التأهب الجوي حالة التأهب جسر القرم رفع حالة التأهب حركة النقل مدينة سيفاستوبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني كبير على القرم

بعد توعد زيلينسكي.. هجوم أوكراني بالصواريخ على بيلجورود الروسية

روسيا تسقط صاروخًا أوكرانيًا فوق ميناء سيفاستوبول في القرم

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل اكبر ورشة تصنيع أسلحة بالفيوم

أكبر مخالفات مرورية خلال 24 ساعة لهذا السبب

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

البيئة: مشروع «جرين شرم» سيدعم السياحة وسيُزيد أعدادهم

أيهما أفضل للمواطنين خلال 2024.. الذهب أم العقارات أم شهادات الاستثمار ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ