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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمسية غنائية لأعمال محمد فوزي على المسرح الكبير

فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فى اطار استراتيجيات وزارة الثقافة الهادفة للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربى.

على المسرح الكبير قضى الجمهور أمسية غنائية ضمت نخبة من  أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزى الشهيرة كان منها حبيبي وعنيا، الشوق الشوق، كل دقة في قلبي ساكن في حي السيدة، لقيته وهويته، تملي في قلبي، استعراض الزهور، اي والله ، ليا عشم ، فيه حاجة شغلاك ، مال القلب ماله، راح توحشيني، عمري ما دقت الحب ، انا قلبي خالي ، يا أعز من عيني ، ويلك ويلك ، طير بينا يا قلبي ، فين قلبي .. اجاد فى اداءها نجوم الموسيقى العربية سمية وجدى ، رحاب مطاوع ، حسام حسنى ، إسلام رفعت ، محمد متولى ومصطفى النجدى وشاركهم الطفل محمد محمود من كورال تنمية المواهب بدار الأوبرا.

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين عمل كملحن وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا .

دار الأوبرا فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية خالد داغر الراحل محمد فوزى

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