تدريب طلاب مدرسة المياه بالإسكندرية في محطة الرميلة بمطروح| تفاصيل

اختتمت فعاليات التدريب العملي لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب بمحافظة الإسكندرية والذي تنظمه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بالتنسيق مع المهندس "جويدة سليمان" رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المياه بشركة مياه الشرب الإسكندرية وإدارة المدرسة الفنية لمياه الشرب بالإسكندرية بمحطة تحلية الرميلة شرق مطروح.



وأكد الدكتور مهندس "إبراهيم خالد" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه في إطار المشاركة والمسئولية المجتمعة واستكمالا لدور شركة مياه مطروح الرائد في نشر خبرتها العملية في كافة المجالات ولا سيما التعليم الفني، استقبلت الشركة عدد 15 طالبا في الصف الثالث الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب من محافظة الإسكندرية لتدريبهم داخل محطة تحلية مياه البحر بالرميلة التابعة لشركة مطروح تدريبا عمليا لتأهيلهم للعمل في محطات التحلية وتخرجهم م المدرسة كفنيين تحلية.



وأضاف أن الشركة استقبلت الدفعة الأولى في العام الماضيلى بينما تعد هذه هي الدفعة الثانية موضحا أن التدريب مدته أسبوع بدأ من يوم السبت الماضي حتى اليوم الخميس.



وأضاف المهندس "أحمد شحاتة" مشرف التدريب من شركة مياه الإسكندرية أن الطلاب خلال فترة التدريب يتم تعريفهم على مراحل معالجة مياه البحر وصولا إلى المنتج النهائي مياه شرب صالحة للاستهلاك ثم التطبيق العملي عليها، والتي تبدأ من مرحلة المعالجة الابتدائية بعد استقبالها من المأخذ ثم مرحلة فصل الملح عن المياه عن طريق اغشية التناضح العكسي ثم مرحلة المعالجة النهائية وإنتاج مياه شرب بصورتها النهائية.