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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة غزة: 88 ألف ضحية منذ بدء الحرب بين شهيد ومفقود

صدى البلد

أعلنت حكومة غزة، اليوم االجمعة، بأن هناك 88 ألف ضحية منذ بدء الحرب بين قتيل ومفقود ومصاب.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22600، و57910 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم، تجديد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من مسيّرات بمحيط مستشفى الأمل في خانيونس جنوبي قطاع غزة.


وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى، وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما، وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأعربت الجمعية عن قلقها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمقر الجمعية ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس.

وقالت إن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

من جانبه، قال مراسل التليفزيون العربي، إن هناك إصابات عديدة جراء استهداف الاحتلال منزلا في محيط شارع البحر وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
 

واستشهد فلسطيني وجريحان جراء استهداف الاحتلال منطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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