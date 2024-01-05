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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موناكو الفرنسي يعلن تعاقده مع مدافع ألماني بالدوري الإنجليزي

الألماني تيلو كيرير
الألماني تيلو كيرير

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب الألماني تيلو كيرير مدافع نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الفرنسي في بيان على موقعه الرسمي:" تم التعاقد مع تيلو كيرير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار الشراء، ويتضمن عقد اللاعب بندا يسمح للنادي بشرائه بشكل نهائي".

وسبق لكيرير اللعب لنادي شالكة الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي أمضي في صفوفه أربع سنوات قبل الإنتقال للعب في الدوري الإنجليزي مع نادي ويست هام، حيث لم تكن تجربته ناجحه ليبتعد عن حسابات المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس ويفقد بالتالي مكانه في تشكيلة المنتخب الألماني.

ويحتل نادي موناكو المركز الثالث برصيد 33 نقطة خلف نيس الثاني بفارق نقطتينن، وبفارق سبع نقاط عن باريس سان جيرمن المتصدر بـ 40 نقطة.

 

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