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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صنداي تايمز: تصاعد التوترات بالشرق الأوسط مع تهديد إيران بالانتقام لتفجيرات كرمان

صدى البلد

أشعلت التفجيرات الإرهابية المدمرة الأخيرة في وسط إيران، والتي أودت بحياة 84 شخصا، وضعا قابلا للانفجار في الشرق الأوسط. 

فوجهت القيادة الإيرانية، تحت ضغوط داخلية هائلة وسارعت إلى إلقاء اللوم، أصابع الاتهام إلى إسرائيل والولايات المتحدة وعملاء الغرب المفترضين. 

ومع تعهدها بالانتقام القاسي ضد خصومها المفترضين، هناك مخاوف من أن تشجع إيران حزب الله في لبنان على تكثيف الهجمات الصاروخية على إسرائيل، مما يهدد بمزيد من التصعيد.

 

ووفقا لهيئة تحرير صنداي تايمز، على الرغم من الاتهامات الإيرانية الفورية، فقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات، واستهدف المسلمين الشيعة باعتبارهم مرتدين. وتتوافق وحشية التفجيرات مع السمات المميزة لعمليات داعش. إلا أن قادة إيران، الذين يبدو أنهم عازمون على تحويل الانتباه وحشد الدعم، يسعون إلى إثارة العنف خارج حدودهم تحت ستار دعم الفلسطينيين في غزة.

ويظهر قلق ملح في البحر الأحمر، حيث قام الحوثيون، وهم فصيل شيعي في اليمن تدعمه إيران، بمهاجمة السفن بشكل متهور خلال الشهر الماضي. وبزعمهم زوراً أنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل، تكبد الحوثيون بالفعل تكاليف إضافية على مستوى العالم بسبب زيادة التأمين وتحويل طرق الشحن. قامت الولايات المتحدة، التي تقود تحالفًا يضم 11 دولة أخرى، بتجميع قوة بحرية لحماية الشحن في الممر المائي الحيوي ومواجهة تهديدات الحوثيين.

استولى الحوثيون، الذين لم تردعهم التحذيرات، على سفينة واحدة، وهاجموا 23 سفينة أخرى، وواجهوا مقاومة من القوات البحرية. أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هجمات الحوثيين ووصفها بأنها غير قانونية وتمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة والإمدادات الغذائية العالمية، وأصدر تحذيرًا واضحًا ونهائيًا.

وأشارت الولايات المتحدة، دون أن تحدد طبيعة ردها، إلى أنه سيكون عسكريا بطبيعته. وتشمل الاحتمالات هجومًا صاروخيًا مباشرًا على مواقع إطلاق الطائرات بدون طيار الحوثية أو التخريب والعمليات الخاصة داخل اليمن. ومن المرجح أن تقابل مثل هذه التصرفات برد فعل إيراني عنيف، ربما يشمل حزب الله والذي يسبب بالفعل اضطرابات في شمال إسرائيل.

وفي حين تحث الولايات المتحدة على ضبط النفس، خوفاً من أن يؤدي الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان إلى المزيد من زعزعة استقرار المنطقة، فإن الوضع يظل محفوفاً بالمخاطر. وقد نجحت سفينتان حربيتان أميركيتان منتشرتان في المنطقة في كبح جماح طهران في الوقت الحالي، لكن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقاً يلوح في الأفق، حيث تواجه القيادة الإيرانية تحديات واضطرابات غير مسبوقة في الداخل.

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