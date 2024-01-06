أمي السبب ..سائق الغربية أحرق زوجه شقيقه .. تفاصيل

تجديد حبس المتهم 4 أيام

اعطي المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز بسيون بحبس السائق المتهم بالقاء مواد حارقة وإشعال النيران في زوجه شقيقه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان.



كما وجهت النيابة العامة بعرض السيدة الضحية علي الطب الشرعي أثناء تلقيها العلاج بقسم الحروق بمستشفي كفر الزيات .



وكانت قرية محلة اللبن بمركز بسيون شهدت شروع سائق بإشعال النيران في زوجة شقيقه الأكبر بسبب نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم (حماتها ) كما خصصت سيارة إسعاف لنقل المجني عليها إلي مستشفى الحروق بكفر الزيات لتلقي الرعاية الصحية الكاملة.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغا يفيد استقبال مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات العام ربة منزل في العقد الثاني من العمر ومصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 80% وحالتها الصحية غير مستقرة ومقيمة بقرية محلة اللبن بدائرة مركز بسيون.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت رئاسة الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

وكشفت التحريات الأمنية قيام ط .ا سائق مقيم بقرية محلة اللبن التابعة لمركز بسيون ، محل الواقعة - شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من التنر وإشعال النيران بجسدها، بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم .



وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز بسيون من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان المركز .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الفتاة الضحية.