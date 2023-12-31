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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف

تقدم أحمد عبدالرؤوف لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق بلدية المحلة أحد فرق دوري النيل المصري الممتاز عقب تراجع نتائج الفريق الأول.

وكتب احمد عبدالرؤوف عبر حسابه علي انستجرام "لكل مشوار نهاية .. الحمد لله على ما فات واسأل الله التوفيق فيما هو قادم شكرا"

ويحتل بلدية المحلة المركز العاشر بترتيب فرق الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعدما حقق الفريق فوزين فقط فيما تعرض للهزيمة في 4 مباريات والتعادل في 4 مباريات.

وجاءت استقالة أحمد عبدالرؤوف عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمس أمام إنبي بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة 11 في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت.

 

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