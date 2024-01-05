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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل أمم إفريقيا.. وزير الرياضة يصطحب أبطال مصر والعالم لحضور تدريب المنتخب

صدى البلد

حضر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة أبطال مصر والعالم  من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو تدريبات المنتخب القومي لكرة القدم والتى يستضيفها استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفريق المصري لكرة القدم قبل  خوض لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.


وأضاف  وزير الرياضة أننا حرصنا على تواجدنا اليوم مع هذا الكم الكبير أبطال مصر الأولمبين وابطال العالم لدعم المنتخب المصري قبل خوضه لمنافسات البطولة، معبرا عن سعادته بالتواجد اليوم داخل هذا الصرح الرياضي العظيم.


واشار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المنتخب المصري يمتلك  العديد من العناصر التى تتميز بالمستويات العالية ويلعبون فى أكبر الأندية العالمية ، مضيفا ان هذا الجيل من اللاعبين  يستطيع مواصلة النجاحات وكتابه اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ  كرة القدم المصرية من خلال تحقيق البطولة الافريقية القادمة  واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر وتأمل  تحقيق  لقب البطولة.

أضاف صبحي ان مصر أصبحت تمتلك العديد من المنشآت الرياضية العملاقة والمجهزة التى نفتخر بها جميعا والتي تم تنفيذها  بدعم القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة  والتى احتضنت معسكر منتخبنا القومي قبل خوضه لمنافسات البطولة  الافريقية  والتى تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية مؤخرا  وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية المصرية.

واكمل وزير الرياضة حديثه  قائلا وضعنا خطة كبيرة لتطوير منظومة كرة القدم المصرية، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ونمشي الان على الطريق الصحيح وهو ما لمسته الجماهير فى المباريات التى خاضها المنتخب القومى  ونحن نسير بخطى ثابتة وقوية نحو التأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.


وتقدم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم  بالشكر على زيارة  ودعم   وزير الشباب والرياضة  ودعم الدولة المصرية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم قبل خوضه معترك كأس الأمم الافريقية القادمة.


شهدت التدريبات تواجد   رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة  محمد يحي  وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة  وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب احمد دياب .
ويستعد المنتخب القومى لكرة القدم  لخوض منافسات كأس الامم الافريقية والتى تستضيفها كوت ديفوار  في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير ٢٠٢٤.

ويتواجد منتخبنا بالمجموعة الثانية التى تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي ويستهل منتخب الفراعنة مشواره  واولى مبارياته ببطولة الامم الافريقية  يوم الأحد ١٤  يناير أمام  منتخب موزمبيق .

 ويلتقي المنتخب المصري فى البروفة الاخيرة قبل السفر  بمباراة ودية امام منتخب تنزانيا يوم الاحد المقبل .

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