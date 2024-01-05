اعرف الأوراق المطلوبة.. كيفية استخراج جواز سفر 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة، حيث يعتبر جواز السفر، هو الرخصة الرسمية للسفر من دولة إلى أخرى ، تصدره الجهات المعنية في الدولة.

ويشمل جواز السفر جنسية صاحبه وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها، ويسمح استخراج جواز سفر بالدخول والمرور خلال الدول الأخرى.

استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

يمكن استخراج جواز السفر لأول مرة من خلال مكتب الجوازات التابع له طالب الخدمة ويحصل عليه خلال 3 أيام فقط ويجب استيفاء الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

خصصت وزارة الداخلية عدة أوراق يجب توافرها مع المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر لاول مرة وهى:

- بطاقة الرقم القومي سارية لمن تجاوز سن 16 عام

- شهادة المؤهل الدراسى أصل ومختومة

- 3 صور حديثة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- بالنسبة للذكور يتم توفير شهادة الجيش أو موقف التجنيد

- بالنسبة للأطفال يتم استبدال بطاقة الرقم القومي بشهادة الميلاد المميكنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات من بعد 12 سنة للعام الدراسي الحالي.

استخراج جواز سفر مستعجل

أضافت وزارة الداخلية ميزه جديدة للراغبين فى استخراج جواز سفر وهى خدمة الحصول عليه مستعجل فى نفس اليوم للتسهيل على الراغبين في استخراج جواز سفر مستعجل .

رسوم استخراج جواز السفر

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر لاول مره وهي 505 جنيهات، على أن يكون هذا المبلغ شامل الرسوم المقررة، بالإضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية سواء لإصداره أو طباعته أو علامات تأمينه.

رسوم استخراج جواز السفر بدل فاقد أو تالف

كما حددت الوزارة رسوم استخراج جواز السفر 2023 بدل فاقد أو تالف بمبلغ الـ755 جنيهًا.