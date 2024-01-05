كأس آسيا قطر 2023.. مدرب المنتخب الياباني يتطلع للتتويج بلقب البطولة

أعرب هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني عن تطلعه للتتويج بلقب النسخة القادمة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، التي ستقام من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وقال مورياسو، في تصريحات عقب الوصول اليوم للدوحة للمشاركة في البطولة، إن الأرقام تضع منتخب اليابان على رأس المرشحين للحصول على اللقب القاري، متوقعا أن تكون المنافسة قوية بين المنتخبات التي تطمح للوصول إلى منصة التتويج.

وأكد أن حظوظ المنتخبات التي شاركت في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 ستكون أكبر في المنافسة على لقب النسخة الحالية من البطولة، لاسيما في ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين الذين يتطلعون لتقديم أفضل ما لديهم في الاستحقاق القاري.

وكان مورياسو قد تواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب اليابان منذ العام 2015، وعمل مساعدا للمدرب أكيرا نيشينو خلال كأس العالم روسيا 2018، قبل أن يصبح المدير الفني، ويقود المنتخب في نهائيات كأس آسيا الماضية بالإمارات، حين خسر المباراة النهائية أمام المنتخب القطري بهدف مقابل ثلاثة، ثم أشرف على المنتخب في كأس العالم الماضية، ليتم تجديد الثقة فيه بعد المونديال الأخير ويستمر في منصبه.

ويسعى المنتخب الياباني للتتويج باللقب للمرة الخامسة كرقم قياسي، علما أنه يتفوق بفارق لقب واحد عن السعودية وإيران، ويتواجد في هذه البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلا من إندونيسيا، والعراق، وفيتنام.