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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد الباز: عمرو أديب حنجرة مأجورة.. وإبراهيم عيسي يعبد نفسه من دون الله

محمد الباز
محمد الباز

قال الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز، إنه يرفض العمل مع عمرو اديب، مشيرا إلى أنه وصف أديب من قبل بالحنجرة المأجورة. 


وأوضح الباز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنه لا يختلف مع شخص عمرو أديب ولكن مع أدائه. 


وأشار الباز إلى أن التجربة أثبتت أنه حنجرة مأجورة، مستدركا: صوته يكون عالي أو منخفض على ما حسب ما هو مدفوع له. 


وأشار الباز خلال اللقاء أنه يرفض العمل أيضا مع إبراهيم عيسى رغم أن بداياته كانت معه. 


وأوضح أن إبراهيم عيسى يعبد نفسه من دون الله، فهو لا يرى إلا نفسه لدرجة أنه رغم خطواته الأولى في الدراما وكتابة مسلسله حضرة العمدة إلا إن إبراهيم عيسى قال: جئت لملء الفراغ الذي تركه أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد، وتابع الباز: هذا التصريح لا يخرج إلا من شخص ذاته متضخمة بدرجة كبيرة. 

محمد الباز عمرو أديب إبراهيم عيسى حضرة العمدة د محمد الباز

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