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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة SpaceX تقاضي هيئة حكومية أمريكية بعد اتهامها بالطرد الانتقامي للموظفين

شركة SpaceX تقاضي
شركة SpaceX تقاضي هيئة حكومية أمريكية

قررت شركة SpaceX "سبيس إكس" مقاضاة المجلس الوطني لعلاقات العمل، وذلك بعد اتهام المجلس بطرد عدد من موظفي الشركة بشكل غير قانوني. 

 

وتزعم شركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأن المجلس قد انتهك دستور الولايات المتحدة الأمريكية عندما اتهم الشركة بأنها طردت موظفيها بشكل غير قانوني، حيث كان المجلس قد تقدم بشكوى ضد الشركة يوم الأربعاء الماضي. 

 

من هته، زعم المجلس الوطني لعلاقات العمل التابع للحكومة الفيدرالية أن شركة SpaceX كانت قد انتهكت قانون العمل الفيدرالي بطردها 8 موظفين في 2022، بعد قيامهم بالتوقيع على شكوى تتهم إيلون ماسك بالإدلاء بتعليقات جنسية تتعارض مع سياسات الشركة.  

 

وفقًا لشبكة CNBC الأمريكية فإنه من المقرر أن تُنظر الدعوى من قبل قاض إداري ثم مجلس مكون من 5 أعضاء معينين من قبل الرئيس الأمريكي، جدير بالذكر أنه يمكن استئناف قرارات المجلس في المحكمة الفيدرالية.

 

وتدعي شركة  SpaceX في الدعوى القضائية التي رفعتها أنه نظرًا لأن القانون الفيدرالي يسمح فقط لأعضاء مجلس الإدارة والقضاة الإداريين بتسريح الموظفين لأسباب معينة، وليس حسب الرغبة، فإن قرار المجلس غير دستوري. 

 

وتسعى الدعوى المرفوعة من قبل  شركة  SpaceX إلى عرقلة قضية المجلس الوطني لعلاقات العمل من المُضي قدمًا، حيث رفضت متحدثة باسم المجلس التعليق عند طلب من CNBC . 

 

كما استخدمت شركة SpaceX مؤخرًا تكتيكًا مشابهًا لمنع قضية إدارية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تزعم أن الشركة رفضت بشكل غير قانوني توظيف اللاجئين ومتلقي اللجوء.

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