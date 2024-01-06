مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

تصدرت قضية "مغارة على بابا"، محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الكشف عن غرفة سرية معبأة بملايين الجنيهات والعملات الأجنبية.. فما القصة؟

وتمكنت أجهزة الأمن أمس، الجمعة، من القبض على 3 متهمين، بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، إضافة لعملات أجنبية مخزنة في غرفة سرية بحدائق أكتوبر جنوب القاهرة.

بدأت القصة عندما اشتبهت أجهزة الأمن في سيارتين بالطريق المؤدي لمدينة أكتوبر، وعند محاولة وقفهما فرتا محاولتين الهرب، لكن الدوريات تمكنت في النهاية من ضبطهما، وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات.

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