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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مغارة علي بابا.. العثور على 75 مليون جنيه داخل غرفة بجراج في الجيزة

عملات اجنبية
عملات اجنبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل القبض على 3 متهمين بحوزتهم 75 مليون جنيه وعملات أجنبية، داخل غرفة سرية بجراج في حدائق أكتوبر.

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حيث تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قيام 3 متهمين بحيازة العديد من العملات الأجنبية و75 مليون جنيه داخل غرفة سرية بأحد الجراجات في منطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الأجهزة الأمنية في أكتوبر تضمن العثور على مبالغ مالية ضخمة داخل سيارتين بحوزة ثلاثة أشخاص حاولوا الهروب من دورية أمنية في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية وبتطوير المناقشة عن مصدر الأموال، أرشد المتهمين عن غرفة سرية داخل جراج بمنطقة حدائق أكتوبر قاموا بإخفاء ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية فيها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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وانتقلت مأمورية أمنية بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة إلى الجراج المذكور، وتبين العثور على ملايين الجنيهات داخل الغرفة السرية، حيث تبين من التحريات الأمنية أن المتهمين 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر وبحوزتهم العديد من العملات الأجنبية.

وأفادت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المبالغ المعثور عليها بالجنيه المصري، وايضا عملات أجنبية ما بين دولار ويورو وجنيهات إسترليني وريالات سعودية، مخبأة داخل الغرفة السرية في جراج بمنطقة حدائق أكتوبر، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات واعترفوا بارتكابهم جريمة الاتجار في العملات الأجنبية.

حيث ورد إخطار من ضباط تأمين أكتوبر بالعثور على مبلغ مالي ضخم داخل سيارتين بحوزة مجموعة من الأشخاص حاولوا الهروب من سيارة دورية أمنية، وبتفتيش السيارتين عثر على ثلاثة أشخاص بحوزتهم ملايين الجنيهات، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن غرفة سرية مخبأ بها ملايين الجنيهات، وتم العثور على ما يقرب من 75 مليون جنيه وعملات أجنبية أخرى.

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