عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إسعاد يونس: عنبة من اكتشاف يسرا وهو مفاجأة الفيلم

مؤتمر فيلم عصابة
مؤتمر فيلم عصابة عظيمة

أكدت الفنانة إسعاد يونس ان عنبة والذي يشاركها بطولة فيلم عصابة عظيمة هو من اكتشاف الفنانة الكبيرة يسرا.

واضافت اسعاد خلال المؤتمر الصحفي للفيلم والذي اقيم عقب انتهاء العرض الخاص أن عنبة سوف يكون مفاجأة الفيلم لكونه أصبح ممثلا جيدا أمام الكاميرا

 

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

 

أبطال عصابة عظيمة 

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وكانت قد أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.

وأصدرت الشركة العربية بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.

وأضاف البيان : كما أعلنت الشراكة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.

اسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس عصابة عظيمة فيلم عصابة عظيمة أبطال عصابة عظيمة يسرا عنبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

موضوعات متعلقة

بعد أولى حلقاته على نتفليكس .. تفاصيل تحضير سعيد الماروق لمسلسل الدولة العميقة

إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

أخبار الفن.. وفاة ابن عم باسم سمرة.. سحب 3 أفلام من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات

عمرو دياب في القرية العالمية بدبي 18 يناير

وسط الجمهور.. خالد يوسف وأبطال فيلم الإسكندراني في عرض الافتتاح بـ سينمات الإسكندرية

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسرحية الصندوق الأحمر

استعدادا لعرضه.. إطلاق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "مقسوم"

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الحب في لبنان

ترشيحاتنا

ناطحتم عنان السماء ببسالتكم.. شياع السوداني يوجه رسالة إلى الجيش العراقي

بعد سنوات من وفاته.. مارادونا بريء من هذه التهمة

مفاجأة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

بعد وفاة الطيار .. قرار عاجل بشأن حبس محمد رمضان سنة

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

7 أطنان من المساعدات.. إنزال جوي لفرنسا والأردن إلى غزة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

سقارة أرض الكنوز| اكتشاف أثري جديد حديث العالم.. ماذا يحدث بتلك المنطقة؟

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ