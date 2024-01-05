عنبة باكيا: في ناس كانوا بيحبطوني قبل دخولي الفن

بكى الممثل الشاب عنبة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة، اليوم الجمعة.

وقال عنبة خلال المؤتمر أنه سعيد للمكانة التي وصل لها في المجال الفني .

وأضاف عنبة أنه في بداية مشواره الفني تعرض لكثير من المضايقات ، مشيرا أنه كان هزاك أشخاص يحبطونه قبل دخوله التمثيل.

وحرص عنبة على تقديم الشكر للفنانة والمنتجة إسعاد يونس علي ثقتها في موهبته واسناد الدور له.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولى على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

أبطال عصابة عظيمة

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وكانت قد أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.

وأصدرت الشركة العربية بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.

وأضاف البيان : كما أعلنت الشراكة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.