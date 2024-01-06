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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المواطن الأبيض| وثائق قضية إبستين تكشف تورط 180 اسمًا لرؤساء ومشاهير

صدى البلد

تشهد قضية جيفري إبستين، الملياردير الأمريكي المدان بجرائم إباحية، تطورات جديدة تثير الجدل وتلفت الأنظار. 

فقد كشفت المحكمة عن وثائق هامة تحمل قائمة بالأسماء المرتبطة بإبستين، والتي تشمل شخصيات سياسية وشخصيات عامة معروفة. مما أثار اهتمام الرأي العام.

وثائق القضية التي تم الكشف عنها تعد الأولى من بين سلسلة وثائق منتظرة ستكشف في الأيام القليلة المقبلة. وتضم هذه الوثائق قائمة تضم حوالي 180 اسمًا، بما في ذلك رؤساء للولايات المتحدة وشخصيات بارزة أخرى، مثل الأمير البريطاني أندرو.

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ووفقا لصحيفة ديلي ميل، تتعلق هذه الوثائق بالتحقيقات والشهادات المرتبطة بجرائم إبستين، وتكشف عن علاقاته بشخصيات بارزة من مختلف المجالات. ومن بين الأسماء المذكورة في الوثائق، الرئيس السابق بيل كلينتون والرئيس السابق دونالد ترامب، إلى جانب عدد من المشاهير المعروفين مثل بروس ويليس وكاميرون دياز وليوناردو دي كابريو.

من المثير للاهتمام أن الوثائق لم تتضمن أي اتهامات مباشرة تجاه هذه الشخصيات بالمساعدة في جرائم إبستين. إلا أنها تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات التي كانت تربطهم بإبستين ومدى معرفتهم بأنشطته.

يجب الإشارة إلى أن هذه الوثائق تأتي بعد اتهامات واسعة النطاق طالت إبستين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة. 

وقد أمرت القاضية لوريتا بريسكا في ديسمبر الماضي بالكشف عن هذه الوثائق، رغم احتفاظ المعنيين بحق الاستئناف حتى الأول من يناير للرد على طلب الكشف عن أسمائهم.

تثير هذه الوثائق قضية هامة تتعلق بالفساد والعدالة، وتثير اهتمام وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء. من المتوقع أن تستمتستمر التحقيقات والتحليلات لفهم مدى تأثير إبستين وشبكته الواسعة في الأوساط السياسية والشخصيات العامة. 

ومن المحتمل أن تتسبب هذه الوثائق في تفجير فضيحة كبرى وتسليط الضوء على قضايا الفساد وسوء السلوك الجنـ سي في الأوساط القيادية.

ارتكاب جرائم إبستين الأمير البريطاني أندرو

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