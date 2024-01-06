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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يا أبو اللبايش ياقصب.. بدء موسم الحصاد بالاقصر.. فيديو

صدى البلد

"يا أبو اللبايش يا قصب عندنا فرح واتنصب " بالاغانى والاحتفالات انطلق منذ ايام موسم حصاد محصول القصب  والذي يبدأ كل عام من أول يناير حتى منتصف أبريل.

 

يقول  "محمد عبد الهادى اللو " أحد مزارعي القصب بقرية النمسا أنهم يستعدون فى أول شهر يناير لكسر القصب وان مدة زراعته تستغرق 11 شهرا وقبل كسره بشهر يمنع ري المحصول حسب نوعية الأرض، وحتى لا ينخفض المحتوى السكري ويتم الكسر باستخدام آلة حادة، وتجميعه الربط علي بعضها باستخدام العمالة المناسبة، حسب مساحة كل ارض.

 

وأوضح"عبد الهادي" أن عملية الكسر تكون من القاعدة وعدم ترك الكعوب في التربة، حتى لا ينخفض إنتاج المحصول ، ثم يتم عملية التقشير الجيد للعيدان وتنظيف العيدان من الطين العالق بها وإزالة القالوح واستخدامه كعلف للحيوانات ، بعدها يتم تجميع القصب  وتحميل تمهيدا لتوريدة للمصنع على عربات النقل البطئ " الكاروه" وايضا قطار الديكوفيل الموجود بالقرية لنقل الى مصنع قصب السكر سواء بمدينة ارمنت او مدينة ادفو.

ويقول الكيميائى محمد عبدالرحمن نائب رئيس قطاعات مصانع سكر ارمنت ، انه منذ ايام بدء حصاد محصول قصب السكر حيث يتم استقبال المصنع كميات محصول قصب السكر من المزارعين وذلك عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل.

وكشف عبد الرحمن أن المصنع يضم خطي إنتاج بطاقة 10 آلاف طن في اليوم الواحد وهما خط جوازاكي بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن وخط سكودا بطاقة 4 آلاف طن مؤكدا  على انه تم عمل كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات بالمصنع وعلى رأسها تهيئة عنبر الطبخ وتأهيل وإستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.
 

وأضاف بانه تم التنسيق مع ديوان عام محافظة الأقصر ومديرية الأمن بشأن أعمال نقل المحصول والطرق المرورية لتسهيل حركة الجرارات وتأمين المواصلات.

الأقصر الكيميائي بدء موسم جرارات وقطارات حصاد القصب قصب السكر قطار الديكوفيل محصول القصب موسم حصاد

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