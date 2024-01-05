محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شارعي النبوي المهندس والجمهورية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رصف شارعي النبوي المهندس والجمهورية بحي شرق مدينة كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من رصف "شارع النبوي المهندس حتى ميدان سيدي قطب، وجارٍ استكمال أعمال رصف شارع الجمهورية، حتى ميدان ال 47، لافتا أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما شدد على ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.

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