كفر الشيخ.. نقل كشك كهرباء أبو غنام ببيلا بتكلفة 268 ألف جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، بدء نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبو غنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبو غنام الأثري، للصالح العام ولما يسببه من تشويه بصري لمرتادي هذا الجامع الأثري العريق، بتكلفة 268 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تكليف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع قطاع كهرباء كفر الشيخ وهندسة كهرباء بيلا، بنقل الكشك المتواجد علي يمين مدخل مسجد أبو غنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم بدء نقل كشك الكهرباء من امام مسجد أبو غنام الأثري، بناءً على تكليفات محافظ كفر الشيخ للعمل علي راحة المواطنين، ومرتادي مسجد أبو غنام الأثري.

وأوضح رئيس المدينة، أن إجراءات نقل الكشك تتم بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلي جوار حديقة أبو غنام، وجارٍ الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة .

جدير بالذكر، أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارت الأوقاف والسياحة والآثار.

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