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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، حظر توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وغاز لمخالفات البناء والتعديات المقامة على الأراضي الزراعية.

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وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية وجميع التنفيذيين على تنفيذ هذه التعليمات محذراً من الإيقاف عن العمل والإحالة للنيابة العامة لمن يخالف ذلك.


وكان محافظ كفر الشيخ، شدد على إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية في مهدها ومنع البناء المخالف والعشوائي، والتصدي بكل حسم وحزم وفقاً للقانون لحماية الرقعة الزراعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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