ناقد رياضي: مباراة المنتخب أمام زيمبابوي اليوم سهلة

أكد المحلل الرياضي محمد عادل، أن منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن لديه مباراة قوية اليوم أمام منتخب زيمبابوي، موضحًأ أن البطولة ليست سلهة والجميع شاهد أمس صعوبة فوز المنتخب المغربي على فريق جزر القمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، أن منتخب مصر مرشح للفوز بالبطولة، وأن المباراة اليوم ستكون قوية، وأنطلاقة للمباريات المقبلة.

ولفت إلى أن مباريات المنتخب تعتبر مميزة من حيث تدريج المباريات، فمنتخب زيمبابوي، يعتبر الأقل قوة من بين المنتخبات الموجودة في مجموعة المنتخب.

وأشار إلى أن منتخب زيمبابوي، لم يفوز غير مرة واحدة على المنتخب، وأن هذه المباراة كانت لها ظروفها، لكن المنتخب اليوم يمتلك نجوم كبار وقادرين على الفوز وضمان أول ثلاث نقاط بالمجموعة.