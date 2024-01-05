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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية لـ23 ممرضة بعيادات تنظيم الأسرة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية لـ 23 ممرضة عيادة تنظيم الأسرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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جاءت هذه الدورة التدريبية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية وتحت إشراف الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

تناولت الدورة التدريبية، التي استمرت لمدة 3 أيام، التعرف والتدريب على وسائل تنظيم الاسره، والترويج لخدمات تنظيم الأسرة وأماكن توافرها، وكيفية وأهمية تركيب اللولب أثناء الولادات القيصرية.

وتهدف الدورة التدريبية، التي أقيمت بمركز تدريب صحة المرأة، إلى توعية السيدات بوسائل تنظيم الأسرة وطريقة استخدام كل وسيلة، والرد على الإشاعات التي تدور حول وسائل منع الحمل، وزيادة معدلات الاستخدام للحد من الحمل المتكرر.

من جانبه، أكد الدكتور محروس الخولي، أن المديرية تسعى إلى زيادة عدد المترددات على مراكز تنظيم الأسرة، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، وذلك من خلال تدريب التمريض على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وكيفية التعامل مع السيدات بأسلوب يتناسب مع ثقافتهن.

حاضر في هذه الدورة التدريبية كل من مايسة الدياسطي مدير إدارة التمريض، ومشرفة التمريض بإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

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الإصلاح الإدارى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الولادات القيصرية بمحافظة كفر الشيخ

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