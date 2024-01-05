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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات وشروط الالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه .. تفاصيل

طلاب
طلاب

يتجه عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية، بعد الانتهاء من السنوات الدراسية بمختلف الكليات، إلى الالتحاق بـ رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كما يقال عنها “الدراسات العليا” ويحاول الجميع العمل على رسائل الماجستير والدكتوراه فى نفس مجلاتهم أو فى مجال آخر مختلف عن مجال تخصصهم فى الكلية . 

وفى هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، كل المعلومات التى يحتاجها طلاب الدراسات العليا لعمل رسائل الماجستير والدكتوراه .
 
 

مواعيد الدراسات العليا جامعة القاهرة


وضعت جامعة القاهرة وقت محدد أمام طلاب الماجستير والدكتوراه للقبول فى البرامج المختلفة، جاءت مواعيد الدراسات العليا جامعة القاهرة كالاتى : 
1- كلية الآداب 
للدبلومات والسنة التمهيدية خلال شهر يوليو من كل عام.
2- كلية الحقوق 
بالنسبة للدبلوم من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر، والماجستير والدكتوراه طول العام
3- كلية الاقتصاد والعلوم سياسية
مواعيد القبول بالنسبة للمصريين من 1/8 حتى 30/8 ، أما الوافدين من 1/7 حتى 30/8.
4- كلية التجارة 
بالنسبة للدبلومات وتمهيدى الماجستير والدكتوراه من 1/8 حتى 31/8.
5- كلية العلوم
بالنسبة للماجستير وتمهيدى الماجستير والدبلوم خلال شهر يوليو ، وبالنسبة للدكتوراه والطلبة الوافدين طوال العام.
6- كلية الطب 
مواعيد القبول بالدبلوم درجتي الماجستير والدكتوراه كالآتى:
 تقبل الأوراق خلال شهر يوليو فقط من كل عام(1 يوليو حتى 31 يوليو).
تبدأ الدراسة خلال شهر أكتوبر من كل عام.
يكون التقدم للقيد لدرجة الدكتوراه مرتين فى العام خلال شهر أكتوبر ومارس من كل عام (تقدم الأوراق فى يناير لدور مارس وفى أغسطس لدور أكتوبر.
7- كلية التمريض 
مواعيد القبول بالنسبة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) ، خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.
8-كلية طب الفم الأسنـــان
مواعيد القبول خلال المدة من أول يوليو حتى نهايته من العام المراد القيد به للدبلوم ودرجة الماجستير وطوال العام للدكتوراه.

شروط تحضير الماجستير في مصر 


- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس  من احدى الجامعات   بتقدير عام (جيد) على الأقل أو ما يعادلها من الساعات المعتمدة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل جامعة .

- أن يكون المتقدم  حاصلاُ على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات غير المصرية المناظرة لها بتقدير عام (جيد) على الأقل فى متوسط تقديراته خلال سنوات الدراسة .

-إذا كان الطالب يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية يجب أن يحصل على موافقة جهة العمل أو أن يقدم إقرارًا بأنه لا يعمل .
 

تكلفة دراسة الماجستير في مصر


تختلف مصروفات دراسة الماجستير بمصر من جامعة لاخرى و من تخصص لاخر و تحدد كل جامعة و كل كلية المصروفات الخاصة بها.

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