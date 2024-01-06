عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون.. و15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اخفي رسائل واتساب WhatsApp عن المتطفلين بهذه الطرق


تعد الرسائل النصية في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp وسيلة من وسائل الاتصال الشائعة، ولكنها تشكل أيضًا مخاطر أمنية محتملة، حيث من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية رسائل WhatsApp والرسائل النصية الخاصة بك لضمان خصوصية وأمان محادثاتك.

 

تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون


حذرت تقارير من أن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 الخاص بهواتف آيفون، والذي أصدرته شركة Apple أبل أمس يتسبب في حدوث أعطال لهواتف آيفون.

 

تخترق حساباتك وتسرق بياناتك البنكية.. 15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين 

 

حذر خبراء في الأمن السيبراني من خطورة 15 تطبيقًا ضارًا على مستخدمي الهواتف الذكية، كما نصحوا المستخدمين بحذفهم على الفور حيث تقوم مثل هذه التطبيقات بسرقة حسابات المستخدمين الحساسة وكذلك البيانات البنكية الخاصة بهم.

 

شركة SpaceX تقاضي هيئة حكومية أمريكية بعد اتهامها بالطرد الانتقامي للموظفين


قررت شركة SpaceX "سبيس إكس" مقاضاة المجلس الوطني لعلاقات العمل، وذلك بعد اتهام المجلس بطرد عدد من موظفي الشركة بشكل غير قانوني.

 

بتصميم يشبه آيفون.. موبايل ريلمي بمواصفات جبارة وسعر مناسب 

 

تمثل هواتف آيفون حلمًا كبيرًا لمحبي الهواتف الذكية ولكن تعد أسعارها بمثابة عقبة كبيرة عند شرائها نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولكن هناك عددًا من هواتف الأندرويد الشبابية التي توفر تصميمًا مميزًا يشبه أناقة هواتف آيفون وكذلك مع إمكانات مميزة.

 

واتسآب WhatsApp التحديث يعطل هواتف آيفون موبايل ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ في القرم

ماذا حدث لأصحاب السبت بعد مسخهم قرود وخنازير؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

كيف نشأ الكون.. دراسة تكشف تفاصيل مذهلة عن مجرة قديمة

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. قطوف من حياة إمام المسلمين الدكتور أحمد الطيب

الصحفيين تنظم دورة مهارات الديسك فى الكتابة الإخبارية

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون.. و15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

مثل المطاعم.. طريقة عمل اللازانيا الإيطالية

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ