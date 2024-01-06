أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل .. هذا التحديث يعطل هواتف آيفون.. و15 تطبيقا خطيرا تهدد المستخدمين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد الرسائل النصية في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp وسيلة من وسائل الاتصال الشائعة، ولكنها تشكل أيضًا مخاطر أمنية محتملة، حيث من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية رسائل WhatsApp والرسائل النصية الخاصة بك لضمان خصوصية وأمان محادثاتك.



حذرت تقارير من أن الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 الخاص بهواتف آيفون، والذي أصدرته شركة Apple أبل أمس يتسبب في حدوث أعطال لهواتف آيفون.

حذر خبراء في الأمن السيبراني من خطورة 15 تطبيقًا ضارًا على مستخدمي الهواتف الذكية، كما نصحوا المستخدمين بحذفهم على الفور حيث تقوم مثل هذه التطبيقات بسرقة حسابات المستخدمين الحساسة وكذلك البيانات البنكية الخاصة بهم.



قررت شركة SpaceX "سبيس إكس" مقاضاة المجلس الوطني لعلاقات العمل، وذلك بعد اتهام المجلس بطرد عدد من موظفي الشركة بشكل غير قانوني.

تمثل هواتف آيفون حلمًا كبيرًا لمحبي الهواتف الذكية ولكن تعد أسعارها بمثابة عقبة كبيرة عند شرائها نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولكن هناك عددًا من هواتف الأندرويد الشبابية التي توفر تصميمًا مميزًا يشبه أناقة هواتف آيفون وكذلك مع إمكانات مميزة.