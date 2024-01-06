رئيس غرفة القاهرة التجارية يناقش مقترحات قطاع السيارات.. فيديو

اجتمع رئيس غرفة القاهرة التجارية بأعضاء شعبة إنتاج السيارات لمناقشة سبل التطوير طبقاً للخطة العامة للدولة المصرية.

وترأس الاجتماع ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مع أعضاء شعبة السيارات لبحث أهم الموضوعات التي تهم هذا القطاع و رؤيتهم الفترة القادمة في ظل خطة الغرفة التطويرية لكافة الشعب التجارية النوعية.



وأشار إلى أن الأجتماع بحضور "شريف يحيي" نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية و"هاني الرواس" عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.

و أكد "العشري" على أهمية مناقشة كافة الموضوعات والمقترحات التي تهم قطاع السيارات والذي يمثل أهمية خاصة أقتصادياً ومجتمعياً.







