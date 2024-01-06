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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

من سن 4 سنين كنت بعرف أحسب

الحساب الذهني.. طالب نابغة مصري يتفوق في مسابقات عالمية للرياضيات| فيديو

حسابات
حسابات

قال الطالب عبدالهادي محمود، نابغة مصري، إنه بدأ رياضة الحساب الذهني وهو في الخامسة من عمره، مضيفاً أن والده و والدته هما من اكتشفوا موهبته وحبه للرياضة والحساب.


وأضاف «محمود» من خلال مكالمة هاتفية عبر زووم لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد":"الحساب الذهني مكنش منتشر زي دلوقتي"، متابعًا :"والدي ووالدتي ودوني أكاديمية أتدرب فيها على الحساب لمدة 10 سنين"، و تخطيت كل المستويات للحساب الذهني.


أشار الطالب عبدالهادي محمود :"من سن 4 سنين أنا كنت بحب أحسب وأجمع الأرقام على أيدي ودلوقتي الموضوع أتغير"، مضيفاً :"دخلت مسابقة 4 مواسم بين كل مسابقة ومسابقة 3 شهور وكسبتهم".


https://fb.watch/podhdrWtDk/?mibextid=Nif5oz

 

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