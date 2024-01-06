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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التقسيط له مخاطر تعرف عليها

مخاطر الشراء بالتقسيط على المشتري.. خطوات تؤمن بها نفسك.. فيديو

شراء
شراء

قالت سهيلة محمود كمال، الباحثة الأقتصادية، إن الشراء بالتقسيط هي طريقة يوفر بها احتياجاته بدون ما يتحمل أعباء مالية كبيرة، مضيفة أن إذا كنت تريد أن تقسط شئ ما بشكل أمن بدون توريط أو صدام مع هيئات قضائية توصل لعقوبة ما أو الحبس أحياناً لذلك يجب يعرف جيدا المستند المنتج المراد شراءه.  

وأضافت «كمال» خلال برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد" أن يجب على المشتري لمنتج ما بالتقسيط أن يكون التاجر محل ثقة ولديه سجل ضريبي و سجل تجاري ورقم تسجيل ضريبي.

وأوضحت أن إذا كان التاجر مسجل في مصلحة الضرائب يكون مصدر ثقة وحق المشتري مضمون 100% إذا كان المنتج لا يتطابق بالمواصفات أو زيادة في سعر المنتج التي تم الإمضاء عليه.

وأشارت الباحثة الاقتصادية، أن يجب على التاجر بإصدار فاتورة يعرف بها نفسه ومكانه والعلامة التجارية الخاصة به وعدد الأقساط المتفق عليها وبمواصفات المنتج المباع أيضاً.

https://fb.watch/poey1dEZW8/?mibextid=Nif5oz

الشراء بالتقسيط التقسيط أعباء مالية سهيلة محمود الحبس التاجر

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