بحضور الأبطال الأولمبيين.. لا يوجد مثل ملعب العاصمة الإدارية في الدول الأوروبية|فيديو

قال محمد عراقي، الناقد الرياضي، إن الدعم واضح وكبير جداً لـ منتخب مصر من الدولة ومن الوزير "أشرف صبحي" واتحاد الكرة والشركة المتحدة كانوا متواجدين اليوم في تدريبات منتخب مصر.



وأضاف « عراقي » خلال برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي تقدمه الإعلامية "هدير أبو زيد" أن حضور الأبطال الأولمبيين كان خاصا وفريد من نوعه.



أشار الناقد الرياضي، أن المعسكر الذي يقام في العاصمة الإدارية هو معسكر ناجح بكل المقاييس، منوهاً إلى أن الملعب يسع 90 ألف مشجع، وهو ملعب فخم جداً وكل اللعيبه أشادوا بذلك وقالوا لا يوجد مثل هذا الملعب في الدول الأوروبية.



https://fb.watch/pof93dXzJl/?mibextid=Nif5oz



وتواجد عدد من الأبطال الأولمبيين في مختلف الألعاب الفردية في تدريب منتخب مصر الأول لمساندة اللاعبين قبل أمم أفريقيا.

وقال محمد صلاح في كلمته إلى الأبطال الأولمبيين الذين تواجدوا في مران منتخب مصر: "أنتم شرفتونا كثيرا، وليس من السهل أنك تؤدي في الأولمبياد والبطولات العالمية، ولكن أنتم دائما مشرفنا ورافعين اسم البلد".

وأضاف: "دائما ما أكون سعيدًا بمثل هذه الأمور، وأعرف أن الرياضات الفردية صعبة جدا لأنك بتكون لوحدك فيها ولكن دائما مشرفنا وأنتم فخر لنا".



وتستضيف كوت ديفوار منافسات بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كل من غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.