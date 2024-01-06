الفن موهبة لا تكتسب.. محمود درويش يكشف أسباب نجاح عبد الوهاب وفريد الأطرش|فيديو

قال الفنان محمود درويش، مؤسس فرقة كنوز للموسيقى العربية، إن الأساتذة الكبار من الفنانين الله حباهم بموهبة عبقرية وهذا دليل على وجود فنهم إلى يومنا هذا، مضيفاً أن الفن لا يكتسب، لابد من وجود موهبة:"الصوت الحلو وجواه فنان ومطرب".



وأضاف « درويش» من خلال لقاءه لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية "هدير أبوزيد" أن ألحان الفنانين الكبار صعبة جداً وتحتاج من الفنان الموهوب تركيز وحفظ التفاصيل الصغيرة في العمل الفني.

وأوضح مؤسس فرقة كنوز للموسيقى العربية، أن الفنان محمد عبد الوهاب هو حكيم الغناء في الوطن العربي وهو مدرسة تعلم فيها كل الفنانين الذين أتوا بعده.

وأشار إلى أن الفنان فريد الأطرش الجميع يعتبره فريد في ألحانه لإنه كان يفصل الألحان لصوته، منوهاً إلى أن لدى فريد الأطرش مساحات صوتية لا توجد عند الكثير من الفنانين.