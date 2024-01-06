لن تصدق الفرق.. شبيهة هاندا آرتشيل تشعل السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو يُظهر مودل عربية تشبه إلى حد كبير الفنانة التركية الشهيرة هاندا آرتشيل، حالة من الضجة واهتمام المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الكثيرون مع الفيديو وعلقوا على الشبه اللافت بين المودل والفنانة التركية، مما أدى إلى انتشار الفيديو بشكل واسع.

في المقطع المتداول، تظهر المودل العربية تغريد مالك ترتدي ملابس تشبه تلك التي تظهر بها هاندا آرتشيل في بعض أدوارها الفنية. الشبه الواضح بينهما في الشكل والملامح جذبت انتباه الجمهور وأثارت حديثهم.

لاحظ الكثيرون الشبه اللافت بين تغريد مالك وهاندا آرتشيل وعلقوا بشكل إيجابي على المقطع المتداول.

بعض المستخدمين أعربوا عن إعجابهم بجمال المودل العربية وثناءهم على تشابهها الكبير مع الفنانة التركية، في حين أعرب آخرون عن دهشتهم من الشبه الكبير واندهاشهم من قدرة تغريد على تقليد ملامح هاندا آرتشيل بدقة.

نظرًا لتفاعل الجمهور مع المقطع والتعليقات المتنوعة، انتشر الفيديو بشكل سريع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تمت مشاركته بكثافة وأصبح محط اهتمام العديد من المستخدمين الذين بدأوا بمشاركة الفيديو.