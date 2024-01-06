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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة العليا الأمريكية تؤكد استعدادها للاستماع لترامب بشأن قرار كولورادو

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية

وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.


وقال القضاة في المحكمة العليا -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- إنهم سيستمعون إلى حجج ترامب بشكل مستعجل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في 8 فبراير المقبل. 


واستندت محكمة كولورادو في قرارها إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، والذي ينص على أن المسؤولين الأمريكيين الذين "ينخرطون" في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.


ورأت محكمة كولورادو أن ترامب "انخرط في تمرد" وعزز حقه في إعادة انتخابه من خلال سلب جو بايدن حقه بالفوز في انتخابات 2020.


وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارا أزال ترامب من قائمة المرشحين في الولاية، في ضوء اتهامات تتعلق بـ "تحريضه على التمرد" فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونرجس الأمريكي في العاصمة واشنطن.


وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.

المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب ترامب

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