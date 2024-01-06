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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة نادرة .. زعيم كوريا الشمالية يعزي اليابان في ضحايا الزلزال الأخير

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معربًا عن تعازيه في ضحايا الزلازل الأخيرة التي وقعت في غرب اليابان.

وتعد هذه الرسالة خطوة نادرة، إذ ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا أمس الجمعة للتعبير عن "التعاطف العميق" و"التعازي" في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن "الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن".

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية، وزعيمها، نادرا ما يرسل مثل هذه الرسائل إلى دول لا تعتبرها صديقة.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة قد ضرب مقاطعة "ايشيكاوا" في أول أيام العام الجديد أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية التي أسفرت عن مصرع وإصابة المئات.

زعيم كوريا الشمالية اليابان المناطق المتضررة كيم جونج أون فوميو كيشيدا

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