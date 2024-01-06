15 شهيدا .. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 15 شهيدا وعشرات المصابين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واقتحمت قوات الإسرائيلي فجر يوم السبت نابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس، وحدثت مواجهات في عدد منها.

نابلس

اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر يوم السبت، مدينة نابلس.

وأشارت مصادر محلية أن نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركز بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة.

ووفقا لشهود العيان اقتحمت نحو 10 آليات عسكرية المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة.

وبحسب الشهود اقتحمت القوات منزل عائلة الأسير الدكتور غسان ذوقان في نابلس، وتمت مصادرة مركبته واقتحام مطبعة المناهل التي يمتلكها الدكتور وتدمير معداتها.

بلاطة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، أطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وبينت أن قوات الاحتلال داهمت إحدى المطابع على أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها بالكامل

الشيوخ

اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر يوم السبت، بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية وتجولت في عدة أحياء وشوارع دون أن يبلغ عن إصابات.

شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال فجر يوم السبت، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات، وأن مواجهات اندلعت أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل السامة المسيلة للدموع والأعيرة النارية والصوتية.