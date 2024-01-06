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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراها.. قصة وفاة نادية فهمي بعد معاناة مع الزهايمر

نادية فهمي
نادية فهمي

يوافق اليوم السبت 6 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة نادية فهمي، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1950، ورحلت عن عالمنا في 14 فبراير عام 2019، عن عمر يناهز الـ 69 عاما. 

 

أعمال نادية فهمي 

وشاركت الراحلة نادية فهمي في العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، وتعتبر من تراث الفن الجميل، حيث جسدت دور عدلات في مسلسل «بوابة الحلواني»، ودور هنية في مسلسل «شارع المواردي»، وسعاد في مسلسل «أرابيسك»، وسلمى في مسلسل «ضمير ابلة حكمت»، وحياة في «نصف ربيع الآخر»، ودور جولفدان شقيقة عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل «الأيام» للراحل أحمد زكي. 

 

مرض نادية فهمي ووفاتها

نادية فهمى أصيبت في آخر أيامها بمرض الزهايمر وعاشت لسنوات فى المستشفى ولكن فى آخر أيامها جلست فى منزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي إلى أن توفيت.

ورحلت نادية فهمي، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور حالتها الصحية، ودخولها العناية المركزة.

 

آخر أعمال نادية فهمي

قبل 10 سنوات من رحيل نادية فهمى، شاركت في مسلسل الرحايا مع الراحل نور الشريف، وجسدت في أحداثه دور لميعة طليقة محمد الذى جسده الفنان الراحل نور الشريف.

وظهرت لميعة وهى مصابة بمرض الزهايمر ولم تتذكر سوى أحداث بعينها وتذكرت وقتها ذكرياتها مع زوجها فقط.

 

آخر ظهور لـ نادية فهمي 

وقبل حوال عامين من رحيلها، ظهرت الفنانة الراحلة نادية فهمي، مع ابنتها الصغرى آية سامح الصريطي، وكانت الأخيرة حريصة على التقاط الصور التذكارية مع والدتها. 
 

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