صحة القليوبية : انتشار الفرق الطبية بالكنائس احتفالا بعيد الميلاد المجيد

تابع الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عمل الفرق الطبية المتنقلة، والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظة ، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد المجيد.



وقال وكيل الوزارة أن الفرق الطبية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد أداءئهم صلاة الجمعة، من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، وتتمثل في : متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.



كما تقدم القوافل الطبية خدمات توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.