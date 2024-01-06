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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير التنفيذي لحياة كريمة: فلسفة المبادرة تقوم على التغيير الشامل لمعيشة المواطنين

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة قامت على فلسفة توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية، متابعة: المبادرة اعتمدت على إحداث تغيير كامل وشامل لمعيشة كل مصري في الريف.

وأضافت مروة فخري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة ساهمت في تطوير وتوفير جميع الخدمات للمواطنين داخل القرى والريف، كما ساهمت في تنمية وتمكين المواطن المصري نفسه.

وأشارت إلى أن المبادرة لم تقتصر على تغيير حياة الإنسان وروتين حياته، بل شملت شخصيته وتطويرها وتنميتها.

وأوضحت أن حياة كريمة وضعت صعيد مصر على خريطة التنمية، ونجحت في توفير كافة الاحتياجات والأساسيات لأهالي الصعيد.

 

حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة الريف صعيد مصر اهالي الصعيد

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