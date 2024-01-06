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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتطوير الجوانب المعرفية.. التعليم العالي تناقش خطط قصيرة وطويلة المدى للأنشطة الطلابية

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة

استقبل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، وذلك لتبادل الرؤى وبحث التعاون في سبيل خدمة الطلاب بجميع الجامعات ومناقشة خطة الأنشطة والحياة الطلابية.

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وناقش اللقاء مشكلات الطلاب ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى وفقاً لاستراتيجية وزارة التعليم للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور كريم همام أن الأنشطة الطلابية تلعب دوراً أساسياً في تنمية مهارات وقدرات الطلاب، مشيراً إلى أن الخطة المقترحة تركز على تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية لدى الطلاب، حيث أنها تساهم فى صقل مواهب وقدرات الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم،  وتزيد الثقة بالنفس للطلاب.

كما تم خلال اللقاء تفقد منشآت المعهد ومتابعة التطويرات التي تمت على أرض الواقع والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة.

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الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي معهد اعداد القادة التنمية المستدامة خدمة الطلاب Jobs Education

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